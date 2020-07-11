【盘点】2020年上半年大获成功的6部电视剧！《夫妻的世界》最高收视率28.4%

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上半年的精华都在这里了，如果还有哪部没追到，赶快补起来哦！

1. SBS《金牌救援》（Stove League）：最高收视率：19.1%

这部剧去年12月开播，南宫珉主演，讲述一个曾让很多球队重生的男子，到了常年排名倒数第一的职业棒球队 Dreams 担任新团长，让熟悉失败的腐败球队重新成长的故事



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2. tvN《爱的迫降》：最高收视率：21.7%

无需多介绍啦，炫彬和孙艺珍搭档主演的美丽曲折爱情故事，怎么看怎么养眼呀！



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3. SBS《浪漫医生金师傅2》：最高收视率：27.1%

韩石圭、安孝燮、李圣经主演，讲述在地方城市医院石坛医院工作的天才医生金师傅，与热情高涨的年轻医生之间的故事。



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4. JTBC《梨泰院Class》：最高收视率：16.5%

同名网漫改编的电视剧，由朴叙俊、金多美、权娜拉主演，讲述草根男主角白手起家在梨泰院站稳脚跟，并向害死父亲的人复雠的故事。



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5. JTBC《夫妻的世界》：最高收视率：28.4%

话题度超高的剧，深入又精彩地描述了一对看似完美的夫妻在出现背叛的裂痕后如何走向不可挽回的漩涡，金喜爱还凭这部剧拿下第56届百想艺术大赏的最佳女主角。



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6. tvN 《机智医生生活》：最高收视率：14.1%

曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演，以医院急诊室为背景，讲述医生、护理师和患者之间，围绕著生命进行拼死奋斗的温馨故事。



（图源：JTBC，tvN，SBS）

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