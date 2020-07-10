《雖然是精神病但沒關係》徐睿知造型多到不輸滿月社長！不僅「腰瘦」臉也小到三張化妝棉就能遮住
韓劇 2020年7月10日 星期五10:05 Rui
《雖然是精神病但沒關係》開播沒幾集就已引起了觀看熱潮，尤其是飾演女主角高文英的徐睿知每次亮相都造型獨特，高貴奢華程度堪比《德魯納酒店》中的「滿月社長」IU。
劇中，徐睿知的角色設定就是利用高調華麗的造型來隱藏自己反社會人格的童書作家，因此每一集中的她都像走時裝秀一般時髦登場。 除了造型養眼之外，徐睿知的腰身要讓觀眾們震驚，甚至有觀眾調侃「我還以為是CG效果」。徐睿知的腰有多細呢? 這套粉色小洋裝最能展露她的身材了，這已經不是A4腰這麼簡單了，腰肢異常纖細，分體式Look更是凸顯了她的小蠻腰，如同沙漏一般。
造型師也似乎看到了徐睿知的「腰瘦」，經常讓她穿上顯露螞蟻腰的服飾，並愛用腰封、腰帶點綴，整體造型主打復古、典雅、奢華之風，並融入高冷時髦元素，令人忍不住目光聚焦。 驚人的「腰瘦」也引起網友們討論：「這個腰不會太細嗎? 」、「比模特兒還瘦。 」、「腰瘦喔！」
你以為徐睿知的腰才是她最瘦的地方？那是你沒注意到她那張精緻臉龐的大小。徐睿知5年前在鏡頭前卸妝，竟然用三張化妝棉就能遮住全臉，化妝棉顯得超大，這是多少女生夢寐以求的小臉啊。
「圖：《雖然是精神病但沒關係》」
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