《虽然是精神病但没关系》徐睿知造型多到不输满月社长！不仅「腰瘦」脸也小到三张化妆棉就能遮住
韩剧 2020年7月10日 星期五10:05 Rui
《虽然是精神病但没关系》开播没几集就已引起了观看热潮，尤其是饰演女主角高文英的徐睿知每次亮相都造型独特，高贵奢华程度堪比《德鲁纳酒店》中的「满月社长」IU。
剧中，徐睿知的角色设定就是利用高调华丽的造型来隐藏自己反社会人格的童书作家，因此每一集中的她都像走时装秀一般时髦登场。 除了造型养眼之外，徐睿知的腰身要让观众们震惊，甚至有观众调侃「我还以为是CG效果」。徐睿知的腰有多细呢? 这套粉色小洋装最能展露她的身材了，这已经不是A4腰这么简单了，腰肢异常纤细，分体式Look更是凸显了她的小蛮腰，如同沙漏一般。
造型师也似乎看到了徐睿知的「腰瘦」，经常让她穿上显露蚂蚁腰的服饰，并爱用腰封、腰带点缀，整体造型主打复古、典雅、奢华之风，并融入高冷时髦元素，令人忍不住目光聚焦。 惊人的「腰瘦」也引起网友们讨论：「这个腰不会太细吗? 」、「比模特儿还瘦。 」、「腰瘦喔！」
你以为徐睿知的腰才是她最瘦的地方？那是你没注意到她那张精致脸庞的大小。徐睿知5年前在镜头前卸妆，竟然用三张化妆棉就能遮住全脸，化妆棉显得超大，这是多少女生梦寐以求的小脸啊。
「图：《虽然是精神病但没关系》」
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