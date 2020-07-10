《SF8：巫女》甜美李沇熹變身壞壞女：首度挑戰超淺髮色＋重機造型

日前剛結婚的甜美派女演員李沇熹，在最新企畫《SF8：巫女》中再度挑戰自己，變身為酷帥的女騎士形象。
李沇熹將演出《SF8：巫女》，描述盲目迷信的社會，提供以高度命中率而自豪的人工智慧AI運勢服務的巫女（仙姑），而李沇熹將飾演一位為了揭開隱藏的秘密而選擇挺身而出的人物。在本次的作品中她更將與李東輝搭配演出。
在這部作品中李沇熹騎著大型重機奔馳在馬路上，她也挑戰生涯首度將頭髮漂染脫色，染上淺色，還刻意在臉上畫上雀斑，為了符合劇中的形象做出許多努力，與之前大家印象中甜美可人的她完全不一樣，當然也令喜愛她的觀眾們更加期待。
李沇熹說：「想要演出這個角色的感覺，就是活在自己的世界裡，我行我素自由表現的樣子。這一點就是《SF8：巫女》我所能獲得的嶄新經驗的一部作品，拍攝時也相當愉快。」李沇熹的上一部作品是MBC的《The Game：向著零時》，飾演一位警察，不管是動作場面或是與澤演的浪漫愛情，都能完美消化，本次的變身更是令大家期待。
《SF8：巫女》在7月10日將搶先在wavve公開，而8月也將在MBC播出。
照片:TVDaily, 《SF8》劇照
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