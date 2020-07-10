《SF8：巫女》甜美李沇熹变身坏坏女：首度挑战超浅发色＋重机造型

日前刚结婚的甜美派女演员李沇熹，在最新企画《SF8：巫女》中再度挑战自己，变身为酷帅的女骑士形象。
李沇熹将演出《SF8：巫女》，描述盲目迷信的社会，提供以高度命中率而自豪的人工智慧AI运势服务的巫女（仙姑），而李沇熹将饰演一位为了揭开隐藏的秘密而选择挺身而出的人物。在本次的作品中她更将与李东辉搭配演出。
在这部作品中李沇熹骑著大型重机奔驰在马路上，她也挑战生涯首度将头发漂染脱色，染上浅色，还刻意在脸上画上雀斑，为了符合剧中的形象做出许多努力，与之前大家印象中甜美可人的她完全不一样，当然也令喜爱她的观众们更加期待。
李沇熹说：「想要演出这个角色的感觉，就是活在自己的世界里，我行我素自由表现的样子。这一点就是《SF8：巫女》我所能获得的崭新经验的一部作品，拍摄时也相当愉快。」李沇熹的上一部作品是MBC的《The Game：向著零时》，饰演一位警察，不管是动作场面或是与泽演的浪漫爱情，都能完美消化，本次的变身更是令大家期待。
《SF8：巫女》在7月10日将抢先在wavve公开，而8月也将在MBC播出。
照片:TVDaily, 《SF8》剧照
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