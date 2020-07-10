短篇懸疑劇《李小姐知情》讓MBC再度活躍！

MBC新開播的短篇劇集《李小姐知情》創下全國4.2％收視率，除了在水木劇當中的競爭奪冠外，也相當具有話題性討論，頗受好評。
MBC新水木劇《李小姐知情》從7月8日首播，僅8集長度播出2週。劇情描述一棟重建公寓中所發生的神祕殺人事件，而正為此事件展開搜查的任浩哲（趙漢善飾）與想要趕緊解決這件事情好賣掉房屋的房仲李小姐（姜成妍飾）之間的故事。
《李小姐知情》第一集就描述臨時約聘的音樂教室員工梁秀珍，被發現從公寓六樓墜樓，警察任浩哲正趕往現場，一開始認為這是自殺事件的幾人看起來與死者都有所關連，甚至有人問「從6樓墜樓會死亡嗎？」這樣的怪異問題，令人開始懷疑。《李小姐知情》是一部僅8集（一集約35分鐘）的短篇作品，首週僅播出4集但劇情發展神速，並且就如女主角在記者會上所言：「不看到最後無法得知結局。」
除了劇情神秘，演員們的表現更亮眼。姜成妍飾演的是擔心房價下跌的不動產經紀人，以她的立場無法太感性地看待梁小姐的死亡事件，而曾在SBS電視劇《金牌救援》中演出林東奎招牌選手一角的趙漢善，本次飾演調查此案件的警察。劇中還有曾演出《十八歲的瞬間》《契約友情》的金道烷，也是相當受矚目的新人演員。
而近來電視劇競爭相當激烈，尤其是JTBC與tvN這一類的有線頻道，推出的《夫妻的世界》或《機智醫生生活》等都在收視率上表現不俗，MBC等地上波電視台的確需要急起直追。而在上一部作品《老頑固實習生》也算是有著不錯的成績，期望能夠以懸疑劇《李小姐知情》再度引起話題。
照片:《李小姐知情》劇照, 製作發表會
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