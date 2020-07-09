【多圖】Girl's Day出道10週年合影！四姐妹真的太溫馨啦~❤

不知不覺Girl's Day也出道這麼久了，看到大家仍然感情很好，真的很溫馨！
今日上午，Girl's Day四位成員各自在自己的IG上PO出了十周年紀念合照，以及出道十年的感想。
Yura說：「今天是作為Girl's Day出道的十周年。 2010年出道到2020年，對我來說真的過得非常快。 也許是因為，這是我人生中絕對不會忘記的...... 最幸福和寶貴的一段時間吧。 被很多人支持和喜愛的，非常幸福的10年。 」
「我是獨生女，從小的心願就是有姐姐妹妹，現在有這些成員在我身邊真的是人生中最棒的幸運。 雖然每天都說但還是要說：我們要一輩子在一起，知道嗎? 啾！」
Yura還不忘表達對粉絲的感謝：「一直用心為我應援的粉絲們，對大家的愛和感激無法用言語表達...... ❤總是希望對大家好、為大家做點什麼，但總是沒能做到，既抱歉又感謝...... 不過大家理解我的心意吧? 以後也會更加努力，展現出更好的面貌^^❤❤感謝大家讓我擁有最棒的十年！以後我們也一直在一起吧，要一直幸福哦！」
隊長素珍留言說：「Dear, Dai5y & GsD。 感謝你們在這麼長的時間里成為我的力量和朋友，愛你們。 我們的第十個7月9日。 」
惠利在照片上寫道：「Girl's Day今天十周年啦。 為了報答大家一直以來不變的愛與支持，準備了小小的禮物。 我不會忘記感恩的心，以後也會繼續努力的。 謝謝，愛你們。 」
Girl's Day去年與公司合約到期，全員不續約離開公司，但組合沒有解散。雖然近期都看不到大家在一起活動，但每個人都有努力生活和工作，看到合體的照片真的超開心的！
（圖源：Yura、素珍、惠利、珉雅IG）
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