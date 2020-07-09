tvN新劇《女神降臨》將在某學校拍攝，學校貼公告「車銀優絕對不會來的...不要想著車銀優，要集中注意力學習」
韓劇 2020年7月9日 星期四13:04 Yuan
這個學校太好笑啦！還提到是拍攝女主角轉學前的學校
tvN新劇《女神降臨》改編自同名網路漫畫，講述一個依靠化妝變成美女的女主角，以及唯一知道她素顏的男主角之間讓人心動的故事。日前確定由車銀優、文佳煐、朴柔娜等人出演。
近日，有一所學校就貼了公告表示：「tvN新劇《女神降臨》預計在8月、9月初拍攝，目前還沒有確定。」此外，還附註「因為拍攝女主角轉學前的學校，車銀優絕對不會來的」、「不要想著車銀優，要集中注意力學習，不要闖進老師辦公室。」這也在網路上引發了討論（笑）！
讓人想起在2018年5月成均館大學祭的時候，有一個布條寫著「回去吧 車銀優不在。」結果...隔了幾天車銀優就去跟那布條合照，還發文：「我來了。」
另外，《女神降臨》是由《王在相愛》、《意外發現的一天》金尚葉導演執導；《無理的英愛小姐13》李詩恩編劇執筆，預計今年下半年播出，有看過漫畫的朋友們，一定都很期待吧？
（圖：推特＠offclASTRO、《女神降臨》、藝人所屬社）
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