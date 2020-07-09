【科幻系列劇《SF8》發佈會】U-IE：「崔始源是唯一會配合我跳舞的演員」

韓國科幻電視劇系列《SF8》昨日在首爾龍山CGV舉辦發佈會，Super Junior成員崔始源、U-IE、Hani、李沇熹、李裕英等人出席。
《SF8》是韓國MBC電視台與串流平臺Wavve、韓國電影導演協會（DGK）合作製作的科幻電視劇系列，包含8個改編自不同小說的科幻短劇。
崔始源和U-IE加盟的短劇名為《增強豆莢》，講的是大家都以整形後的美麗臉孔在戀愛app中交友時，兩個堅持以整形前的模樣交友的人互相傾心的故事。
發佈會上，崔始源被問到有沒有想過換一張臉，說：「我想還是不要引起混淆、就以現在的模樣做出貢獻就好啦。 」
U-IE表示：「我在片場常常跳舞，一般來說對手戲男演員都會很驚慌，但崔始源是唯一配合我一起跳舞的演員。 」看來合作得很愉快呢！
HaNi參演的是《白色烏鴉》，當中飾演試圖絕地重生的遊戲玩家Juno：「之前只在電視和電影裡看過CG演技，第一次嘗試覺得好難，對我而言是很大的挑戰。 劇情里有超厲害的反轉。 」
李裕英在《看護中》中分飾兩角，分別是護理機器人「看護中」和獨自贍養植物人媽媽的嚴正仁，對機器人與真人的相似和不同有了更深的體會。
李沇熹在《萬神》中飾演陶善浩一角，講的是人工智慧運勢服務「萬神」被神化而引起的故事。 被問到婚後有什麼改變時，李沇熹表示：「沒什麼變化，仍然會為成為優秀的演員而努力。 」
《SF8》將在7月10日通過Wavve率先播出，8月17日起作為MBC月火劇播出。
（圖源：KSD＆iMBC）
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