【多图】Girl's Day出道10周年合影！四姐妹真的太温馨啦~❤

不知不觉Girl's Day也出道这么久了，看到大家仍然感情很好，真的很温馨！
今日上午，Girl's Day四位成员各自在自己的IG上PO出了十周年纪念合照，以及出道十年的感想。
Yura说：「今天是作为Girl's Day出道的十周年。 2010年出道到2020年，对我来说真的过得非常快。 也许是因为，这是我人生中绝对不会忘记的...... 最幸福和宝贵的一段时间吧。 被很多人支持和喜爱的，非常幸福的10年。 」
「我是独生女，从小的心愿就是有姐姐妹妹，现在有这些成员在我身边真的是人生中最棒的幸运。 虽然每天都说但还是要说：我们要一辈子在一起，知道吗? 啾！」
Yura还不忘表达对粉丝的感谢：「一直用心为我应援的粉丝们，对大家的爱和感激无法用言语表达...... ❤总是希望对大家好、为大家做点什么，但总是没能做到，既抱歉又感谢...... 不过大家理解我的心意吧? 以后也会更加努力，展现出更好的面貌^^❤❤感谢大家让我拥有最棒的十年！以后我们也一直在一起吧，要一直幸福哦！」
队长素珍留言说：「Dear, Dai5y & GsD。 感谢你们在这么长的时间里成为我的力量和朋友，爱你们。 我们的第十个7月9日。 」
惠利在照片上写道：「Girl's Day今天十周年啦。 为了报答大家一直以来不变的爱与支持，准备了小小的礼物。 我不会忘记感恩的心，以后也会继续努力的。 谢谢，爱你们。 」
Girl's Day去年与公司合约到期，全员不续约离开公司，但组合没有解散。虽然近期都看不到大家在一起活动，但每个人都有努力生活和工作，看到合体的照片真的超开心的！
（图源：Yura、素珍、惠利、珉雅IG）
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