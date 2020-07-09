tvN新剧《女神降临》将在某学校拍摄，学校贴公告「车银优绝对不会来的...不要想著车银优，要集中注意力学习」
韩剧 2020年7月9日 星期四13:04 Yuan
这个学校太好笑啦！还提到是拍摄女主角转学前的学校
tvN新剧《女神降临》改编自同名网路漫画，讲述一个依靠化妆变成美女的女主角，以及唯一知道她素颜的男主角之间让人心动的故事。日前确定由车银优、文佳煐、朴柔娜等人出演。
近日，有一所学校就贴了公告表示：「tvN新剧《女神降临》预计在8月、9月初拍摄，目前还没有确定。」此外，还附注「因为拍摄女主角转学前的学校，车银优绝对不会来的」、「不要想著车银优，要集中注意力学习，不要闯进老师办公室。」这也在网路上引发了讨论（笑）！
让人想起在2018年5月成均馆大学祭的时候，有一个布条写著「回去吧 车银优不在。」结果...隔了几天车银优就去跟那布条合照，还发文：「我来了。」
另外，《女神降临》是由《王在相爱》、《意外发现的一天》金尚叶导演执导；《无理的英爱小姐13》李诗恩编剧执笔，预计今年下半年播出，有看过漫画的朋友们，一定都很期待吧？
（图：推特＠offclASTRO、《女神降临》、艺人所属社）
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