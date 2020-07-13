请吃饭还请喝咖啡！奔向IU的「明星们的餐车」，完全是受宠的小公主啊♥
明星 2020年7月13日 星期一08:30 Rui
都说IU是「明星们的明星」，开个唱时不就有歌坛的爱豆前后辈，就连不少演员都前来捧场，可见人脉之广。
其实不久是去助阵IU的演唱会，这些明星们还会大手笔花钱「砸」向IU，用饭车、零食车或咖啡车以示自己对IU的喜欢，其中不乏娱乐圈大前辈。和IU合作过《最佳李纯信》和《我的大叔》的高斗心用「女儿知恩」来称呼IU
一起拍过《我的大叔》的朴浩山与吴娜拉
数次证明自己是铁粉的宋慧乔
一起合作过歌曲《Greedyy》的JEA
《我的大叔》的导演金圭泰
李尚顺&李孝利夫妇，IU是《孝利家的民宿》的兼职生哦~
没有合作过却是IU粉丝的宋承宪送的咖啡车
《步步惊心：丽》「四树CP」四王子李准基，只要IU拍戏、开演唱会就会送「车」的大方欧巴
合作过《Dream High》、《制作人》的金秀贤，这辆「车」也送给了同剧组的吕珍九~
送「车」人当中自然少不了IU最爱的姐姐刘寅娜了~
真的是华丽的顶级明星人脉啊~
「图：PANN、NATE PHOTOS、IU IG」
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