请吃饭还请喝咖啡！奔向IU的「明星们的餐车」，完全是受宠的小公主啊♥

请吃饭还请喝咖啡！奔向IU的「明星们的餐车」，完全是受宠的小公主啊♥

明星   2020年7月13日   星期一08:30   Rui  

都说IU是「明星们的明星」，开个唱时不就有歌坛的爱豆前后辈，就连不少演员都前来捧场，可见人脉之广。

其实不久是去助阵IU的演唱会，这些明星们还会大手笔花钱「砸」向IU，用饭车、零食车或咖啡车以示自己对IU的喜欢，其中不乏娱乐圈大前辈。和IU合作过《最佳李纯信》和《我的大叔》的高斗心用「女儿知恩」来称呼IU

一起拍过《我的大叔》的朴浩山与吴娜拉

数次证明自己是铁粉的宋慧乔

一起合作过歌曲《Greedyy》的JEA

《我的大叔》的导演金圭泰

李尚顺&李孝利夫妇，IU是《孝利家的民宿》的兼职生哦~

没有合作过却是IU粉丝的宋承宪送的咖啡车

《步步惊心：丽》「四树CP」四王子李准基，只要IU拍戏、开演唱会就会送「车」的大方欧巴

合作过《Dream High》、《制作人》的金秀贤，这辆「车」也送给了同剧组的吕珍九~

送「车」人当中自然少不了IU最爱的姐姐刘寅娜了~

真的是华丽的顶级明星人脉啊~

「图：PANN、NATE PHOTOS、IU IG」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 请吃饭还请喝咖啡！奔向IU的「明星们的餐车」，完全是受宠的小公主啊♥
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手