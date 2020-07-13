【有片】笑到飆方言！BTS防彈少年團JIMIN聽到女飯說「歐巴，我男友討厭你！」之後...

【有片】笑到飆方言！BTS防彈少年團JIMIN聽到女飯說「歐巴，我男友討厭你！」之後...

明星   2020年7月13日   星期一09:08   Rui  

對於有女友的男生們來說，他們的情敵可能不是女生的「男閨蜜」，而是女孩們的「本命歐巴」。

防彈少年團成員JIMIN收到了女粉絲的留言，上面寫著：「我男友很討哥哥，我可以沒有男朋友，但沒有歐巴的話我會活不下去。 」讀到女粉絲「示愛」留言的JIMIN笑到裂開嘴巴，身體後仰，光看身體語言就能知道他有多開心多幸福。 不過JIMIN很理智地回答：「請不要這樣，你男友要來揍我了。 」雖然嘴上那麼說，但JIMIN的小得意全都寫在了臉上，要不然也不會開心到飆方言。

有粉絲將JIMIN的影片拿去分析，得出的結果是「幸福的大學男生的臉」，給出的年齡則是「24歲」，幸福度高達100%，不得不說這款APP分析得還真精準。

「圖：twitter、theqoo」

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