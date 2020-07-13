李遐怡終於要回歸了? ！SNS上傳「D-10」照片引猜測 《Running Man》開播10年宋智孝第一次做到的事情！連李光洙都難相信：竟然會是你 Rain / SSAK3 雨龍推出 Kakao 表情包，不愧是最俏皮的天王巨星！XD 【有片】笑到飆方言！BTS防彈少年團JIMIN聽到女飯說「歐巴，我男友討厭你！」之後... 請吃飯還請喝咖啡！奔向IU的「明星們的餐車」，完全是受寵的小公主啊♥ 《屍速列車2：感染半島》姜棟元回應外型被批評老：「照片真的有點怪連我也嚇到了…」 少女時代太妍對忙內徐玄有獨特暱稱！「對不起姐姐，其實我也想把它磨掉XD」

對於有女友的男生們來說，他們的情敵可能不是女生的「男閨蜜」，而是女孩們的「本命歐巴」。

防彈少年團成員JIMIN收到了女粉絲的留言，上面寫著：「我男友很討哥哥，我可以沒有男朋友，但沒有歐巴的話我會活不下去。 」讀到女粉絲「示愛」留言的JIMIN笑到裂開嘴巴，身體後仰，光看身體語言就能知道他有多開心多幸福。 不過JIMIN很理智地回答：「請不要這樣，你男友要來揍我了。 」雖然嘴上那麼說，但JIMIN的小得意全都寫在了臉上，要不然也不會開心到飆方言。



남자친구가 오빠를 싫어해요 오빠없이 못 살아요 남친없인 살아도

흐하핳 그러지 마세요오〰️ 남자친구가 저 때리러 오겠다...



오빠 입꼬리 너무 티나요 pic.twitter.com/wsEZWP55rU — (@13xJM) December 18, 2019

有粉絲將JIMIN的影片拿去分析，得出的結果是「幸福的大學男生的臉」，給出的年齡則是「24歲」，幸福度高達100%，不得不說這款APP分析得還真精準。



「圖：twitter、theqoo」

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