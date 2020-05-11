DAY6 回歸前夕全面暫停活動 「成員有心理不安症狀」
KPOP 2020年5月11日 星期一08:45 施乃琪
原先 DAY6 今天就要發行新專輯，沒想到卻忽然宣布將暫停活動，希望成員都能早日康復！
JYP Entertainment 在昨晚（10 日）九點半左右發出官方聲明，開門見山便向 DAY6 的粉絲道歉：「很抱歉要在回歸前向大家傳達這個令人遺憾的消息。」
「最近部分成員表示有心理不安的症狀，經過精密檢查後，專科醫生判斷成員需要充分休息靜養。」JYP Entertainment 表示：「因此，本公司在與 DAY6 成員們慎重地討論後，決定讓他們專心恢復健康，也決定暫停包含這張專輯在內的整體團體活動。」
JYP Entertainment 最後再度道歉：「在發新專輯前卻突然宣布要暫停活動，還請各位見諒。本公司認為 DAY6 成員的健康是第一要務，也跟大家約好，會盡全力讓他們的狀態恢復。」
DAY6 原定於 11 日傍晚發行第六張迷你專輯〈The Book of Us : Entropy〉，當中將以主打歌 "Zombie" 為首收錄 8 首歌曲。關於 DAY6 之後的活動情況，JYP 將再透過公告說明，My Day 們除了多多為他們加油外，也別忘了密切關注新消息！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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