DAY6 回归前夕全面暂停活动　「成员有心理不安症状」

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原先 DAY6 今天就要发行新专辑，没想到却忽然宣布将暂停活动，希望成员都能早日康复！

JYP Entertainment 在昨晚（10 日）九点半左右发出官方声明，开门见山便向 DAY6 的粉丝道歉：「很抱歉要在回归前向大家传达这个令人遗憾的消息。」

「最近部分成员表示有心理不安的症状，经过精密检查后，专科医生判断成员需要充分休息静养。」JYP Entertainment 表示：「因此，本公司在与 DAY6 成员们慎重地讨论后，决定让他们专心恢复健康，也决定暂停包含这张专辑在内的整体团体活动。」

JYP Entertainment 最后再度道歉：「在发新专辑前却突然宣布要暂停活动，还请各位见谅。本公司认为 DAY6 成员的健康是第一要务，也跟大家约好，会尽全力让他们的状态恢复。」

DAY6 原定於 11 日傍晚发行第六张迷你专辑〈The Book of Us : Entropy〉，当中将以主打歌 "Zombie" 为首收录 8 首歌曲。关於 DAY6 之后的活动情况，JYP 将再透过公告说明，My Day 们除了多多为他们加油外，也别忘了密切关注新消息！





（照片或影片来源：JYP Entertainment）

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