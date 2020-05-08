[花絮片]《機智醫生生活》曹政奭與宇宙的初次見面：一定會是好爸爸！
韓劇 2020年5月8日 星期五12:02 Erin
《機智醫生生活》寫實又溫馨的劇情每週都牽動觀眾的心，而劇中單親爸爸翊俊（曹政奭飾）有著許多與兒子宇宙（金俊飾）共同演出的戲碼，他與宇宙的第一次見面又是如何呢？
在劇本閱讀的時候，幾乎全部主要演員都聚集在一起，而當小小童星宇宙在媽媽陪同下登場時，成為全場焦點，田美都還轉向曹政奭說「是宇宙耶！」不過畢竟是小朋友，宇宙看到人太多緊張地哭了起來，媽媽在一旁趕緊安慰他，但是這一哭卻讓所有在場的人都說「真的好可愛喔！」後來他隨即恢復正常展開笑顏了，飾演劇中爸爸的曹政奭也不斷與他培養感情。
在第一集登場的戲碼，曹政奭帶著星際大戰黑武士的頭盔來到醫院急診，宇宙拿著玩具劍一起登場，曹政奭耐心地指導著宇宙走到定點說出台詞，也一次次彩排，小宇宙也做得很棒，讓現場拍攝氣氛相當溫馨。在劇中宇宙也演出了超齡的成熟感，相當聽話懂事，跟曹政奭的合作相當有默契，就像真正的父子相處。
隨著合作的戲碼一場又一場增加，曹政奭跟宇宙互動也越來越自然，私下也玩得很開心，大合照的時候曹政奭也會指導宇宙動作，NG的時候曹政奭總是不忘幫忙宇宙擦乾淨嘴角，耐心對待小朋友與他溝通，看起來就覺得曹政奭應該是一個十足的好爸爸。
宇宙也跟大家越來越熟悉，來到拍攝現場時還不忘帶上禮物送給曹政奭，更是貼心準備了手寫的卡片送給演員與導演等，曹政奭與導演看到可愛的筆跡更是噗哧笑了出來，而且非常感動。懂事的小演員金俊也透過螢幕向大家問候，希望大家繼續支持《機智醫生生活》，真的超級可愛喔！
送給大家宇宙的劇本閱讀，是不是超可愛！
照片：tvN花絮截圖
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