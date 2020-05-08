[花絮片]《机智医生生活》曹政奭与宇宙的初次见面：一定会是好爸爸！
韩剧 2020年5月8日 星期五12:02 Erin
《机智医生生活》写实又温馨的剧情每周都牵动观众的心，而剧中单亲爸爸翊俊（曹政奭饰）有著许多与儿子宇宙（金俊饰）共同演出的戏码，他与宇宙的第一次见面又是如何呢？
在剧本阅读的时候，几乎全部主要演员都聚集在一起，而当小小童星宇宙在妈妈陪同下登场时，成为全场焦点，田美都还转向曹政奭说「是宇宙耶！」不过毕竟是小朋友，宇宙看到人太多紧张地哭了起来，妈妈在一旁赶紧安慰他，但是这一哭却让所有在场的人都说「真的好可爱喔！」后来他随即恢复正常展开笑颜了，饰演剧中爸爸的曹政奭也不断与他培养感情。
在第一集登场的戏码，曹政奭带著星际大战黑武士的头盔来到医院急诊，宇宙拿著玩具剑一起登场，曹政奭耐心地指导著宇宙走到定点说出台词，也一次次彩排，小宇宙也做得很棒，让现场拍摄气氛相当温馨。在剧中宇宙也演出了超龄的成熟感，相当听话懂事，跟曹政奭的合作相当有默契，就像真正的父子相处。
随著合作的戏码一场又一场增加，曹政奭跟宇宙互动也越来越自然，私下也玩得很开心，大合照的时候曹政奭也会指导宇宙动作，NG的时候曹政奭总是不忘帮忙宇宙擦干净嘴角，耐心对待小朋友与他沟通，看起来就觉得曹政奭应该是一个十足的好爸爸。
宇宙也跟大家越来越熟悉，来到拍摄现场时还不忘带上礼物送给曹政奭，更是贴心准备了手写的卡片送给演员与导演等，曹政奭与导演看到可爱的笔迹更是噗哧笑了出来，而且非常感动。懂事的小演员金俊也透过萤幕向大家问候，希望大家继续支持《机智医生生活》，真的超级可爱喔！
送给大家宇宙的剧本阅读，是不是超可爱！
照片：tvN花絮截图
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