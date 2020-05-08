這是什麼夢幻陣容！電影《Dream》台詞排練：朴敘俊、IU、李玹雨全員出席
電影 2020年5月8日 星期五11:57 MiJimin
這部《Dream》已經列入2020最想看的電影了，三位都是小編最愛啊…TAT
由票房破千萬《雞不可失》（極限職業）的李炳憲導演所全新指導的電影《Dream》，公開了台詞排練照，主演朴敘俊、IU、李玹雨等主要演員們皆出席現場。
《Dream》已於7日開拍，講述的是一位面臨球員生涯最大危機的足球選手－尹洪大（朴敘俊 飾）和生平第一次踢球的特別國家代表隊員們一起挑戰世界盃的愉快故事。
▲IU 劇中飾演拍攝足球隊紀錄片，夢想成為電視台PD的「李素敏」，▼李玹雨飾演總是小心謹慎的王牌隊員「金仁善」，還有金鐘秀、高昌錫、鄭承吉、楊賢宇、洪萬杓、許俊錫、李荷妮…等多位實力派演員加盟，完成了夢幻般的陣容。
李炳憲導演表示：「這部電影是我準備了很長時間的作品，對我來說也是意義非凡，期待與優秀的演員一起合作，努力向觀眾們展現最好的面貌。」IU也說：「因為這是我首部的長篇處女作，我會帶著激動和責任感出演，能夠與溫暖且值得學習的前輩、同事、演員以及工作人員一起合作，感到非常高興。」
《Dream》將在2021年上映。（下圖為海報）
（圖：《Dream》）
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