玉澤演首度挑戰歷史劇：將接演古裝電影《閑山》
電影 2020年5月7日 星期四13:42 Erin
歌手兼演員的玉澤演即將接演退伍後第一部大螢幕作品，更是要挑戰從沒接演過的歷史劇古裝作品。前陣子剛與林周煥、李沇熹合作的電視劇《The Game：向著零時》也相當受到歡迎，退伍後的澤演人氣不減。
5月7日玉澤演所屬公司51K娛樂表示，玉澤演即將接演電影作品《閑山》（暫譯）目前正在準備當中，這也將是他第一次挑戰歷史劇的古裝扮相演出。消息一出，想必粉絲們都相當好奇他的古裝造型。
《閑山》是由2014年執導電影《鳴梁》的導演金漢民睽違六年再度推出的新作品，當時《鳴梁》在韓國也創下突破一千七百多萬觀影人次，而這一次的《閑山》也是描述李舜臣將軍的三部曲中的第二部企劃。1592年7月8日在閑山島前的海上，朝鮮水軍大舉擊敗日本軍的閑山島大捷，就是這部作品的主要劇情。玉澤演在劇中飾演為了拯救國家傾盡全力的朝鮮水軍林俊英一角。
《閑山》中除了玉澤演，還有其他演技派演員如朴海日、卞約漢、演員金聖圭等共同演出，預計在今年下半年開拍。
照片：TVDaily
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