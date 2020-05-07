玉泽演首度挑战历史剧：将接演古装电影《闲山》
电影 2020年5月7日 星期四13:42 Erin
歌手兼演员的玉泽演即将接演退伍后第一部大萤幕作品，更是要挑战从没接演过的历史剧古装作品。前阵子刚与林周焕、李沇熹合作的电视剧《The Game：向著零时》也相当受到欢迎，退伍后的泽演人气不减。
5月7日玉泽演所属公司51K娱乐表示，玉泽演即将接演电影作品《闲山》（暂译）目前正在准备当中，这也将是他第一次挑战历史剧的古装扮相演出。消息一出，想必粉丝们都相当好奇他的古装造型。
《闲山》是由2014年执导电影《鸣梁》的导演金汉民睽违六年再度推出的新作品，当时《鸣梁》在韩国也创下突破一千七百多万观影人次，而这一次的《闲山》也是描述李舜臣将军的三部曲中的第二部企划。1592年7月8日在闲山岛前的海上，朝鲜水军大举击败日本军的闲山岛大捷，就是这部作品的主要剧情。玉泽演在剧中饰演为了拯救国家倾尽全力的朝鲜水军林俊英一角。
《闲山》中除了玉泽演，还有其他演技派演员如朴海日、卞约汉、演员金圣圭等共同演出，预计在今年下半年开拍。
照片：TVDaily
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