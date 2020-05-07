孔劉18年前上電視尋找初戀女孩！最後見到了但結果卻是......

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18年前青澀的孔劉真的好可愛啊！！

近日KBS HUMAN在Youtube頻道中分享了一則影片，內容居然是孔劉在18年前出演真人秀綜藝《Love on the Air》、尋找高中時暗戀的女生！

原來，孔劉1995年在釜山東仁高中讀一年級時遇到了自己的初戀，那就是人稱釜山藝術高中校花的慧珍（音）。



通過朋友的幫助孔劉拿到了慧珍的電話號碼，幾天后撥電話發出約會邀請：「有機會一起喝茶或者吃飯吧。 」但孔劉面對喜歡的女生總是講不出話，約會也沒有成行。 後來孔劉就當了演員、搬到首爾，也斷了和慧珍的聯絡。 節目組還公開了孔劉高中畢業的照片，戴眼鏡的模樣給人感覺很不同耶：



當時的孔劉沒有勇氣告白，但後來聽人說，當時慧珍對他也有好感，所以覺得如果當時更有勇氣地表白，是否會有不同?

節目組找來了慧珍，孔劉見到她之後瞬間激動害羞，表情超可愛：



慧珍出現后，孔劉拉著她的手久久不想放下XD孔劉問她有沒有在電視上看到過他，慧珍表示「一次都沒看到過」，孔劉又 問：「我想確認一件事，我聽朋友說，慧珍也覺得我不錯，如果當時我有講出來也許能在一起，這是真的嗎? 」

慧珍說：「當時你是模範生呀，那時我有很多辛苦的事情，沒有心情認真交往。 」其實錄節目時慧珍已經有一個從高中就認識的男朋友，所以只能小心翼翼地拒絕孔劉啦。



退場的時候孔劉又牽起慧珍的手，看來真的很喜歡她耶~



有觀眾留言說，女生也許會覺得是很寶貴的回憶吧：「如今那麼帥的孔劉居然曾經喜歡我耶！」23歲的孔劉真是讓人看不夠呀：



（圖源：《Love on the Air》）

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