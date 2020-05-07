2020全新組合！申成祿、李世榮、安普賢、南奎里確定合作主演MBC奇幻懸疑新劇《Kairos》

全新組合正式登場，渣皇代言人申成祿、實力派童星出身的李世榮、《梨泰院Class》後爆紅的魅力男安普賢、《赤月青日》《異夢》的魅力女子南奎里，大家期待這個全新的陣容嗎？一起來看看他們在劇中飾演什麼角色吧！
MBC 電視台在今早公佈了新劇《Kairos》的主演陣容，全新組合引人期待。
《Kairos》是一部穿越時空的奇幻驚悚懸疑劇，講述金瑞鎮（申盛祿 飾）因為年幼的女兒被綁架而備受打擊，聯繫上了生活在一個月前、來自過去的韓愛莉（李世榮 飾），兩人為了拯救心愛的家人而奮戰的故事。
劇中生活在現在和過去的兩人邂逅後，為了挽回已經發生的悲劇，每次都經歷新的真相和事件。
▼申成祿飾演的「金瑞鎮」，是一位朝著成功而努力並成為最年輕的社長，一切都很完美的他某天突然失去了一切。為了挽回自己的不幸，他和生活在過去的韓愛莉交流，經歷一連串無法預測的事情。
▼李世榮飾演的「韓愛莉」，每天都過得很艱辛，為了籌集媽媽的手術費，她半工半讀，很小就為了生活而奔波。在艱辛的生活中，她心愛的媽媽突然失蹤了，陷入絕望的她開始和生活在未來的金瑞鎮聯繫…。
▼安普賢飾演的「徐道奎」，是和男主金瑞鎮同建築公司的課長角色，頭腦好又很能幹。他是最先得知擁有強勁氣勢的瑞鎮負責的項目產生漏洞的人。
▼南奎里飾演的「姜賢彩」，是一位家世背景完美的小提琴手，瑞鎮的太太，原本幸福的婚姻生活遇到了想像不到的情況。
《Kairos》由《不是機器人啊》《春天來了，春天》朴勝宇導演和李秀賢編劇合作，預計在下半年播出。
（圖：官方）
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