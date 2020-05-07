孔刘18年前上电视寻找初恋女孩！最后见到了但结果却是......

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18年前青涩的孔刘真的好可爱啊！！

近日KBS HUMAN在Youtube频道中分享了一则影片，内容居然是孔刘在18年前出演真人秀综艺《Love on the Air》、寻找高中时暗恋的女生！

原来，孔刘1995年在釜山东仁高中读一年级时遇到了自己的初恋，那就是人称釜山艺术高中校花的慧珍（音）。



通过朋友的帮助孔刘拿到了慧珍的电话号码，几天后拨电话发出约会邀请：「有机会一起喝茶或者吃饭吧。 」但孔刘面对喜欢的女生总是讲不出话，约会也没有成行。 后来孔刘就当了演员、搬到首尔，也断了和慧珍的联络。 节目组还公开了孔刘高中毕业的照片，戴眼镜的模样给人感觉很不同耶：



当时的孔刘没有勇气告白，但后来听人说，当时慧珍对他也有好感，所以觉得如果当时更有勇气地表白，是否会有不同?

节目组找来了慧珍，孔刘见到她之后瞬间激动害羞，表情超可爱：



慧珍出现后，孔刘拉著她的手久久不想放下XD孔刘问她有没有在电视上看到过他，慧珍表示「一次都没看到过」，孔刘又 问：「我想确认一件事，我听朋友说，慧珍也觉得我不错，如果当时我有讲出来也许能在一起，这是真的吗? 」

慧珍说：「当时你是模范生呀，那时我有很多辛苦的事情，没有心情认真交往。 」其实录节目时慧珍已经有一个从高中就认识的男朋友，所以只能小心翼翼地拒绝孔刘啦。



退场的时候孔刘又牵起慧珍的手，看来真的很喜欢她耶~



有观众留言说，女生也许会觉得是很宝贵的回忆吧：「如今那么帅的孔刘居然曾经喜欢我耶！」23岁的孔刘真是让人看不够呀：



（图源：《Love on the Air》）

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