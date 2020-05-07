電影《狩獵的時間》李帝勳嚮往的台灣海竟然不是在台灣拍的！？

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由李帝勳、安宰弘、崔宇植等人主演的電影《狩獵的時間》，主角們相當嚮往台灣墾丁的蔚藍海洋，但實際上卻不是在台灣拍的？

（＊內文稍稍劇透）

上月底甫上線的電影《狩獵的時間》，時空背景設定為未來經濟崩潰的韓國，民不聊生、犯罪四起。曾為了錢而犯罪的俊錫（李帝勳 飾）出獄後，和朋友們基勳（崔宇植 飾）、章浩（安宰弘 飾）還有尚秀（朴正民 飾）重新策畫了一場賭場搶案，但踩到了賭場經營人的底線，遭到神秘人「韓」追殺。整場電影花了相當多的時間描寫追殺過程，但台灣觀眾們最印象深刻的卻不是槍戰，是台詞出現了「臺灣」與「墾丁」。



電影開場五分鐘就提到台灣，俊錫為了錢而涉險，是因為有著「台灣夢」：「有個地方叫『墾丁』，你們知道『臺灣』在哪裡吧？那邊有著翡翠綠的海，還有椰子樹，又豔陽高照，跟夏威夷很像……不，簡直一模一樣。」他在獄中聽聞獄友形容的墾丁模樣，有了在台灣開設自行車店的夢想。



經歷了各種波折，俊錫最後順利來到台灣開店，但畫面怎麼看都不對勁，不是台灣人熟悉的墾丁。海洋可能比較難辨別，但街景直接露了餡。畫面左方俊錫開設的自行車店飄著濃濃日本風，包括招牌與旗幟設計；畫面右方兩家店標明「中華料理」，如果是在地料理根本沒有加註的必要，「中華料理」四字比較常出現在同樣也使用漢字的日本或韓國。假如這些都是劇組搭的景，也失去了「台味」。



事實上海景是在日本沖繩拍攝的，李帝勳曾在IG上傳一段海景影片，文中直接曝光真正的拍攝地點：「大家好，我是李帝勳。這是去日本拍攝狩獵的時間時拍下的大海。為了紀念正式開設Instagram而上傳。^___^ 近期若有好消息會再來的。是什麼消息，敬請期待~*」此影片和劇中畫面對比後更能確定海景為日本，而非台灣。



在 Instagram 查看這則貼文 （@leejehoon_official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 22 日 下午 7:00 張貼

在知道真正場景不是台灣後，不免讓台灣觀眾些許失落，不過光是提及，就已經被視為彩蛋了。

（圖：Netflix）

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