崔宇植卖萌担任洪瑞珍代言人，钓出朴叙俊、朴炯植的神回覆！

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崔宇植近日代言来自台湾的品牌「洪瑞珍三明治」，广告与宣传超级萌，还引来亲故朴叙俊与朴炯植留言！？

来自於台湾彰化的「洪瑞珍三明治」，近几年红到香港及韩国，在韩国由代理商引进后，人气高居不下、分店不断扩张，「洪瑞珍三明治」甚至在韩国被视为「台湾国民美食」。上月底韩国洪瑞珍正式宣布崔宇植成为品牌首位代言人，也是全球首位代言洪瑞珍的艺人！



广告中强调三明治简单、甜蜜与松软，用了鲜明的马卡龙色调，崔宇植每个享受的表情与动作都让粉丝大赞可爱，纷纷敲碗欲索取海报。



崔宇植在IG上分享这段广告，宣示主权写道：「这是洪瑞珍，我是洪瑞珍，洪瑞珍现在是我的了」，此话引来好朋友朴叙俊与朴炯植，接连替崔宇植搞笑改名「崔瑞珍」、「宇瑞珍」。洪瑞珍官方IG也回覆崔宇植「心空…♡」，并要崔宇植尽管包下洪瑞珍：「大家好，从现在起，洪瑞珍就是洪宇植了。」



不论是广告还是IG上这些互动，让人不禁被萌到～♡ 崔宇植去年演了享誉国际的电影《寄生上流》，最近也主演电影《狩猎的时间》，未来还有《Wonderland》、《警官之血》电影待上映。

（图：崔宇植IG@dntlrdl、洪瑞珍韩国官网）

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