NU'EST 精彩預告照連發 粉絲期待感再度上升！
KPOP 2020年5月6日 星期三13:34 施乃琪
NU'EST 從 4 月 20 日就啟動了〈The Nocturne〉預告行程，隨著最新版個人概念照全到齊，也表示很快就能聽見新專輯囉！
隨著 Pledis Entertainment 今天（6 日）公開旼炫的第四版個人概念照，NU’EST 為〈The Nocturne〉拍的第四版預告照已全數公開。
Ren
白虎
Aron
JR
旼炫
不僅如此，稍早 Pledis 還加碼釋出 NU'EST 拍攝預告時的幕後花絮，這次五人都以俐落成熟的造型現身，搭配遠離城市喧囂的森林場景，每張照片都拍出了 NU’EST 前所未見的獨特魅力。
NU’EST 將於 11 日正式發行〈The Nocturne〉，而當晚 Mnet 就會在全球同步直播他們的回歸秀《The Nocturne》，L.O.Λ.E 屆時一定要準時鎖定！
（照片或影片來源：Pledis Entertainment）
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