TWICE 行程滿檔　7 月初在日本回歸！

準備於 6 月在韓國回歸的 TWICE，隔月也將發行時隔不到半年的日語新作品，即將接連登場的活動讓人期待不已！
TWICE 昨晚（5 日）在官方推特上閃電公開一支影片，並親自宣布她們將於 7 月 8 日在日本發表第六張單曲〈Fanfare〉。是一首 TWICE 想藉由〈Fanfare〉為世界帶來正面力量，也會透過現場表演也展現活力十足的面貌。
TWICE JAPAN 6th SINGLE 『Fanfare』— TWICE JAPAN OFFICIAL (@JYPETWICE_JAPAN) May 5, 2020
2020.07.08 Release!
韓国にいるTWICEからBIG NEWSが届きました！
『Fanfare』お楽しみに♪https://t.co/AKRMC9yWB1#TWICE #Fanfare #withTWICE pic.twitter.com/NLAzYjHBJb
除了宣布好消息外，TWICE 也表示：「好想趕快見到大家，希望到時候都能看到大家健健康康的。我們最近也有注意維持身體健康，大家都加油！」
自從在日本出道以來，TWICE 發行的每張專輯銷量都超過 25 萬張，已在當地奠定難以取代的地位。在 TWICE 回歸前，就先重溫她們在年初推出的日語改版專輯吧！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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