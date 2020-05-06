NU'EST 精彩预告照连发　粉丝期待感再度上升！

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NU'EST 从 4 月 20 日就启动了〈The Nocturne〉预告行程，随著最新版个人概念照全到齐，也表示很快就能听见新专辑罗！

随著 Pledis Entertainment 今天（6 日）公开旼炫的第四版个人概念照，NU’EST 为〈The Nocturne〉拍的第四版预告照已全数公开。

Ren



白虎



Aron



JR



旼炫



不仅如此，稍早 Pledis 还加码释出 NU'EST 拍摄预告时的幕后花絮，这次五人都以俐落成熟的造型现身，搭配远离城市喧嚣的森林场景，每张照片都拍出了 NU’EST 前所未见的独特魅力。

NU’EST 将於 11 日正式发行〈The Nocturne〉，而当晚 Mnet 就会在全球同步直播他们的回归秀《The Nocturne》，L.O.Λ.E 届时一定要准时锁定！



（照片或影片来源：Pledis Entertainment）

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