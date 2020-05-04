倒數十天⋯⋯EXO Suho 預定下週入伍！

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在推出首張個人專輯後不久，EXO 隊長 Suho 也將成為隊內第三位入伍的成員，愛麗快把握最近的時光吧！

今天（4 日）下午傳出 Suho 將於 5 月 14 日入伍，成為繼 Xuimin、D.O 後第三位入伍的 EXO 成員。

Suho 稍早也在官方 Fan cafe 上發出手寫信，親自跟愛麗宣布入伍消息，並表示：「我想我在這段時間，一定會很想念我們家 EXO-L。希望每天想著我、愛著我的各位 EXO-L，能一直健健康康的。真的很感謝你們、愛你們。」並以「WE ARE ONE EXO 相愛吧」 取代署名。

Suho 於 2012 年以 EXO 成員身份出道，除了帶領團隊一路在歌壇走到如今難以取代的地位，他也演出過多部電視劇、電影乃至音樂劇，跨界發展備受好評。

而 Suho 在上個月首度推出個人專輯〈自畫像〉，不僅拿下 Hanteo Chart、Yes24⋯⋯等網站的銷量冠軍，更橫掃 53 國 iTunes 熱門專輯榜首，並成功抱回三大無線音樂台的冠軍獎盃，在入伍前留下燦爛的紀錄。





（照片或影片來源：SM Entertainment）

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