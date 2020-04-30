名品嗓音為「平行世界羅曼史」增添力量！Davichi、河成雲演唱《The King：永遠的君主》OST！

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由李敏鎬、金高銀、禹棹煥、金景南、鄭恩彩主演的《The King：永遠的君主》這本月首播，

本週將播出第5集，公開了李袞、鄭太乙的新劇照，不同次元的世界展現甜蜜的方式可能不太一樣，額頭相碰的兩人除了清純的額頭KISS外，還會有什麼樣的甜蜜場面？也讓觀眾們都很期待。



今日（30日）《The King：永遠的君主》方面透露：「將在5月2日下午6點公開河成雲演唱的OST《I Fall In Love》，5月3日中午12點公開Davichi演唱的OST《Please Don't Cry》。」



河成雲演唱的《I Fall In Love》，是一首陷入愛情的男人內心甜蜜告白的歌曲，甜美的旋律、歌詞將澎湃的情緒推向高潮。河成雲以自己獨特的魅力，完美詮釋了愛情開始的激動心情。而他也預計在5月回歸，粉絲們可以期待一下！



Davichi演唱的《Please Don't Cry》將為平行世界羅曼史增添了深深的感性。Davichi演唱過許多知名電視劇的OST，像是《沒關係，是愛情啊》、《太陽的後裔》、《步步驚心：麗》、《愛的迫降》等。這次她們會如何詮釋歌曲，也令人期待。



OST能讓觀眾更融入在劇情裡，也能牽動觀眾們的情緒，真的是非常美好的存在！讓人期待《The King：永遠的君主》OST接下來的陣容呢！

（圖：SBS）

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