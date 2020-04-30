SJ藝聲睽違四年回歸大銀幕 《山茶花開時》的「弼久」金康勳與女朋友分手？他在《熊孩子》表示：因為回覆「嗯嗯」就結束了！ 《那個男人的記憶法》今晚劇照有開虐的預感，究竟金東旭能否帶文佳煐走出陰影～？ 世界最初「愛豆自我隔離生日派對」！OnlyOneOf成員KB示範如何戴口罩吹蠟燭 《寄生上流》朴素丹也被自己的舊作嚇到？拍下電視重播：這也太恐怖了！ 梁世宗5月12日入伍，暫別粉絲 《夫妻的世界》第11集預告！死掉的是賢瑞還是家暴男？池聖雨、李泰旿都被懷疑是「兇手」？ HipHop新節目《Good Girl》出演陣容確定！孝淵、Ailee、CLC睿恩出列〜 名品嗓音為「平行世界羅曼史」增添力量！Davichi、河成雲演唱《The King：永遠的君主》OST！ 金泰希終映感想談到老公Rain，表示「他因為太悲傷而追不下去...TAT」 BTS 防彈少年團 Jimin 四年前的 solo 曲《Lie》逆行美國Billboard榜！ 【旅遊資訊】不止是美麗！首爾南山塔的燈光顏色內有奧妙 【本週韓劇完結資訊】《365》《一半》週二完結《Memorist》《快過來》今晚大結局！ 曹如晶x高俊有望攜手主演KBS新劇《出軌的話就死定了》 肺炎疫情之下，我們要怎麼追星呢？新型態線上演唱會與視訊簽售！ April李娜恩前一秒還在散發甜美下一秒就嬌羞坐地！粉絲：水果變成了人XD 粉絲硬闖《Music Bank》上、下班路 KBS 將加強管制 金昭誾x智鉉寓確定演出《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》 GOT7 獲回歸後首冠 鞠躬感謝 IGOT7 支持 《夫妻的世界》太火引得韓媒挑刺！觀眾反怒：這可是19禁電視劇啊～ 期待！路雲有望出演JTBC新劇《前輩，那支口紅不要塗》，飾演追女前輩的直進年下男！ 申河均x庭沼珉《靈魂維修工》浪漫海報與拍攝花絮公開 朴明秀&李輝宰：即使《夫妻的世界》韓素希勾引我也絕不動搖！誰知帥不過三秒被「打臉」 OM MY GIRL新歌《NONSTOP》公開2小時登榜首！朴素賢感動落淚

← 上一則 下一則 →