金泰希終映感想談到老公Rain，表示「他因為太悲傷而追不下去...TAT」
韓劇 2020年4月30日 星期四14:00 MiJimin
【專訪】小編可是從頭哭到尾啊！《Hi Bye, Mama!》（哈囉掰掰，我是鬼媽媽）真的太有共鳴～太催淚了啦～TAT。
「女神級演員」金泰希在產後復出的首部電視劇《Hi Bye, Mama!》獲得了不少好評，收視率與討論度都相當熱烈，相當成功。
她在採訪中提到了「終映感想」，表示像做了一場童話般的美夢，作為車瑜理（劇中角色名）的這段時間很開心也很幸福。同時也讓自己反思，對所愛的人更加珍惜，因為好的作品而感到溫暖且有意義，所以是一段非常值得感恩的時間。
而被問老公和孩子的反應如何？金泰希回答道：「老公覺得很悲傷，說看不了這部劇，女兒年紀還太小，無法理解電視劇在演什麼。」
最後，金泰希表示：「在這部劇結束後，暫時會多花時間陪陪家人，在家專心帶小孩，專注於我自己的人生並希望能活得更成熟，也期待能儘快再遇到能打動我心的好作品。」
（圖：Story J Company）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞