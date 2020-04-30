金泰希終映感想談到老公Rain，表示「他因為太悲傷而追不下去...TAT」

金泰希終映感想談到老公Rain，表示「他因為太悲傷而追不下去...TAT」

韓劇   2020年4月30日   星期四14:00   MiJimin   4

【專訪】小編可是從頭哭到尾啊！《Hi Bye, Mama!》（哈囉掰掰，我是鬼媽媽）真的太有共鳴～太催淚了啦～TAT。

「女神級演員」金泰希在產後復出的首部電視劇《Hi Bye, Mama!》獲得了不少好評，收視率與討論度都相當熱烈，相當成功。

她在採訪中提到了「終映感想」，表示像做了一場童話般的美夢，作為車瑜理（劇中角色名）的這段時間很開心也很幸福。同時也讓自己反思，對所愛的人更加珍惜，因為好的作品而感到溫暖且有意義，所以是一段非常值得感恩的時間。

而被問老公和孩子的反應如何？金泰希回答道：「老公覺得很悲傷，說看不了這部劇，女兒年紀還太小，無法理解電視劇在演什麼。」

最後，金泰希表示：「在這部劇結束後，暫時會多花時間陪陪家人，在家專心帶小孩，專注於我自己的人生並希望能活得更成熟，也期待能儘快再遇到能打動我心的好作品。」

（圖：Story J Company）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 黃球球
    Rain好可愛喔!😂😂😂
    1小時前
  • Janny Law
    最后一集哭到怀疑人生😂
    1小時前
  • Koyi Cheung
    又想看. 又不想從頭哭到尾🥺
    1小時前
  • Genie Yau
    Megan Chan
    5分前
在Facebook上的留言
主頁 » 韓劇 » 金泰希終映感想談到老公Rain，表示「他因為太悲傷而追不下去...TAT」
© 2020 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手