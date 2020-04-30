名品嗓音为「平行世界罗曼史」增添力量！Davichi、河成云演唱《The King：永远的君主》OST！

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由李敏镐、金高银、禹棹焕、金景南、郑恩彩主演的《The King：永远的君主》这本月首播，

本周将播出第5集，公开了李衮、郑太乙的新剧照，不同次元的世界展现甜蜜的方式可能不太一样，额头相碰的两人除了清纯的额头KISS外，还会有什么样的甜蜜场面？也让观众们都很期待。



今日（30日）《The King：永远的君主》方面透露：「将在5月2日下午6点公开河成云演唱的OST《I Fall In Love》，5月3日中午12点公开Davichi演唱的OST《Please Don't Cry》。」



河成云演唱的《I Fall In Love》，是一首陷入爱情的男人内心甜蜜告白的歌曲，甜美的旋律、歌词将澎湃的情绪推向高潮。河成云以自己独特的魅力，完美诠释了爱情开始的激动心情。而他也预计在5月回归，粉丝们可以期待一下！



Davichi演唱的《Please Don't Cry》将为平行世界罗曼史增添了深深的感性。Davichi演唱过许多知名电视剧的OST，像是《没关系，是爱情啊》、《太阳的后裔》、《步步惊心：丽》、《爱的迫降》等。这次她们会如何诠释歌曲，也令人期待。



OST能让观众更融入在剧情里，也能牵动观众们的情绪，真的是非常美好的存在！让人期待《The King：永远的君主》OST接下来的阵容呢！

（图：SBS）

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