「Did this work?」LISA逆天長腿竟成了全球瘋玩迷因 NANA x 朴成勳確定主演辦公室浪漫喜劇《出師表》 《Running Man》500期結尾和全昭旻通話，意外製造了與梁世燦的甜蜜約定～ 韓國電視台Channel A被檢察院搜索扣押！31年來首次 讓SM藝人受到文化衝擊的YG禁令！BLACKPINK大爆料聽得SJ圭賢直抓頭XD 帶娃真的好累啊！Super Junior圭賢和雙胞胎侄子玩直播，從滿臉笑容到眼神呆滯XD 《夫妻的世界》表情包來了：我這麼可愛，你忍心欺負我嗎！？ TWICE宣佈6月1日回歸 發行新歌《MORE & MORE》

（雷）這一組 RM 的忙內CP 挺可愛的，小編很期待節目組拍攝的那一天～！

上週日播出的《Running Man》（4月26日EP.500）在節目的尾聲劉在錫打電話給正在養病的全昭旻。（下面將會談及結尾的優勝隊伍！慎雷～）

＊５００期嘉賓名單：Apink 的朴初瓏和尹普美、Lovelyz 的美珠、請夏、Weki Meki 的磪有情共五人。



原來大家一直在尋找的「貪心鬼」就是全昭旻，因為生病而不能參加５００期的錄製而感到相當遺憾，所以一直用簡訊和節目組聯繫，也一併決定了淘汰的順序。



比賽結束後，劉在錫連線全昭旻，大家也都非常想念她，最終獲得優勝的隊伍是「宋智孝和梁世燦」，獲勝禮物則是一束花和一張卡片，上面寫著：「歡迎來到昭旻的家」大家也直呼根本就是為梁世燦量身打造的獎品，大家也都相當期待！



全昭旻聽到拿下最後優勝的人是梁世燦也相當驚喜，並表示最想淘汰的人是李光洙，所以簡訊裡第一個就寫他，讓光洙五分鐘就被出局（OUT）了，劉在錫也表示大家都很擔心昭旻，最後昭旻也對成員和觀眾們承諾，會盡快恢復回到大家身邊的。

（圖：《Running Man》）

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