《一日三餐：漁村篇5》誰把時尚女王孔曉振變這樣？

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5月1日即將迎來首播的tvN招牌綜藝節目《一日三餐：漁村篇5》，也已經預告過第一集的來賓就是演員孔曉振，而她也在SNS上公開了她的造型照片。

與車勝元合作過《最佳愛情》並且上一部作品《山茶花開時》也大受好評，令人想起她演出冬柏時的村姑純樸打扮，來到漁村的她也在4月28日透過SNS上大方公開拍攝時的打扮。她的背後是一大片養殖場並連接無邊無際的海洋，孔曉振坐著並戴著草編帽子，臉上露出相當自在的笑容，看起來她穿著牛仔吊帶褲，享受著大自然。



其實孔曉振除了上傳照片外沒有附上任何說明文字，不過大家也都知道她正在拍攝的是令觀眾們非常期待的《一日三餐：漁村篇5》，也就是拍攝認證照，網友們也紛紛熱情回應。「啊~~~~期待一日三餐了。」「好清涼的感覺，心境頓時覺得涼爽起來了。」



不久前公開的《一日三餐：漁村篇5》多版本短篇預告中，車勝元、柳海真與孫浩俊的重聚已經讓人等不及想看，加上浪漫時尚女王孔曉振，相信首播收視可期。平時鮮少在綜藝節目上露面的孔曉振，最近也參與MBC實境節目《我獨自生活》與好友孫淡妃、鄭麗媛等共同演出，也讓觀眾們見識到她的綜藝感，5月1日別忘了晚間9點10分死守《一日三餐：漁村篇5》首播。

照片：孔曉振IG、TVDaily、節目海報

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