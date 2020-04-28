《一日三餐：渔村篇5》谁把时尚女王孔晓振变这样？

5月1日即将迎来首播的tvN招牌综艺节目《一日三餐：渔村篇5》，也已经预告过第一集的来宾就是演员孔晓振，而她也在SNS上公开了她的造型照片。
与车胜元合作过《最佳爱情》并且上一部作品《山茶花开时》也大受好评，令人想起她演出冬柏时的村姑纯朴打扮，来到渔村的她也在4月28日透过SNS上大方公开拍摄时的打扮。她的背后是一大片养殖场并连接无边无际的海洋，孔晓振坐著并戴著草编帽子，脸上露出相当自在的笑容，看起来她穿著牛仔吊带裤，享受著大自然。
其实孔晓振除了上传照片外没有附上任何说明文字，不过大家也都知道她正在拍摄的是令观众们非常期待的《一日三餐：渔村篇5》，也就是拍摄认证照，网友们也纷纷热情回应。「啊~~~~期待一日三餐了。」「好清凉的感觉，心境顿时觉得凉爽起来了。」
不久前公开的《一日三餐：渔村篇5》多版本短篇预告中，车胜元、柳海真与孙浩俊的重聚已经让人等不及想看，加上浪漫时尚女王孔晓振，相信首播收视可期。平时鲜少在综艺节目上露面的孔晓振，最近也参与MBC实境节目《我独自生活》与好友孙淡妃、郑丽媛等共同演出，也让观众们见识到她的综艺感，5月1日别忘了晚间9点10分死守《一日三餐：渔村篇5》首播。
照片：孔晓振IG、TVDaily、节目海报
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