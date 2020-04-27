《機智牢房》、《機智醫生》兩部都有出演的鄭敬淏！有趣的是...劇中的他都跟朋友的妹妹交往 XD
韓劇 2020年4月27日 星期一14:44 Yuan
由申元浩PD執導的《機智牢房生活》和《機智醫生生活》，鄭敬淏兩部都有出演，也被觀眾發現了一件有趣的是...劇中的他都跟朋友的妹妹交往呢！
在《機智牢房生活》中與好友金濟赫（朴海秀 飾）的妹妹濟熙（林華映 飾）在一起
現在播出的《機智醫生生活》中，也和好友李翊晙（曹政奭 飾）的妹妹李翊純（郭善英 飾）在一起啦！談戀愛的金雋婠，三不五時就看著手機傻笑，讓「五人幫」的其他人都很懷疑，李翊晙還問了：「是不是我們認識的人？」就是...你妹妹（笑）！他們一起去吃飯的路上，「我的愛鴿子」剛好打電話來，李翊晙接了電話，但最後又被金雋婠搶走了～
在《機智醫生生活》第8集預告中，安政源：「他徹底迷上那個女生了。」李翊晙：「他到底是在跟誰交往？我真想見見她。」金雋婠也對蔡頌和說：「下次我再把一切告訴妳。」不知道他們什麼時候會知道呢（笑）！
（圖：tvN）
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