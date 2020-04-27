BlackPink Jennie與愛犬同登雜誌封面：感受到成為公眾人物的責任感 N.Flying出道5週年推出官方應援棒！設計超有心❤ 服完兵役更帥了！金秀賢廣告拍攝近況公開 減肥的事之後再說！韓國肯德基與Dunkin' Donuts合作...推出甜鹹混搭的「甜甜圈雞腿漢堡」 《機智牢房》、《機智醫生》兩部都有出演的鄭敬淏！有趣的是...劇中的他都跟朋友的妹妹交往 XD AB6IX 招募 FANSHIP 會員 出道週年見面會將登場！ 只要是ELF想做的，打算通通都做一次！2020年整年都會在的《SJ Returns》第四季，將在5月18日播出！ 神祕解恨新劇《雙甲路邊攤》崔元英&黃正音&陸星材三人官方海報公開！ B.A.P 成員文鐘業隻身出道 明日公開首波概念照！ 《夫妻的世界》第10集收視高達25％！金喜愛、朴海俊採訪中提到「最佳場景」是下週要播出的第12集！ 出道六年仍持續進步 GOT7 新專輯首週銷量破 28 萬張！ 《The King：永遠的君主》進展超快！第五集李敏鎬&金高銀「同居」預告公開～？ 克服傷痛後還能相愛嗎？《外出》預告與特別版海報公開 DAY6 5 月回歸 〈The Book of Us〉系列作新輯問世在即！ 金鍾國、BoA、成始璄、Dynamic Duo組成《韓國好聲音2020》超豪華導師陣容 NCT 127 5 月中發行改版專輯 今日開放預購！ NU'EST 團體概念照曝光！朦朧微光襯托成熟魅力 市價90億！GD搬家到龍山區高級公寓NINE ONE HANNAM 金桐俊、金栽經主演愛情電影《簡易車站》，失憶+絕症的套路準備催人淚下? 恭喜！「綜藝大勢」張聖圭成為兩個孩子的爸～妻子順利生下了第二胎 真神仙組合！IU 5月6日突襲回歸，合作的竟是BTS防彈少年團SUGA IU從零存款到捐贈天使！少年時寄人籬下住蟑螂屋，現在終於苦盡甘來了 《The King：永遠的君主》連馬都成精了XD「陛下，快放開那個女人」 SM站姿培訓有證據！從Super Junior到Red Velvet沒人能逃過XD

← 上一則 下一則 →