《机智牢房》、《机智医生》两部都有出演的郑敬淏！有趣的是...剧中的他都跟朋友的妹妹交往 XD
韩剧 2020年4月27日 星期一14:44 Yuan
由申元浩PD执导的《机智牢房生活》和《机智医生生活》，郑敬淏两部都有出演，也被观众发现了一件有趣的是...剧中的他都跟朋友的妹妹交往呢！
在《机智牢房生活》中与好友金济赫（朴海秀 饰）的妹妹济熙（林华映 饰）在一起
现在播出的《机智医生生活》中，也和好友李翊晙（曹政奭 饰）的妹妹李翊纯（郭善英 饰）在一起啦！谈恋爱的金隽婠，三不五时就看著手机傻笑，让「五人帮」的其他人都很怀疑，李翊晙还问了：「是不是我们认识的人？」就是...你妹妹（笑）！他们一起去吃饭的路上，「我的爱鸽子」刚好打电话来，李翊晙接了电话，但最后又被金隽婠抢走了～
在《机智医生生活》第8集预告中，安政源：「他彻底迷上那个女生了。」李翊晙：「他到底是在跟谁交往？我真想见见她。」金隽婠也对蔡颂和说：「下次我再把一切告诉你。」不知道他们什么时候会知道呢（笑）！
（图：tvN）
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