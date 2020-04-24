[微雷]《機智醫生生活》劇中韓國人才知道的TMI？

《機智醫生生活》可說是非常適合一再重刷的韓劇，除了劇中所有人的個性非常鮮明，也可以從小動作看出每一個人情感表達，劇情讓人又笑又感動以外，有哪些小地方是韓國人才知道的呢？
＃金海淑在告別式：「他怎麼會出現在這？」
第一集在大家剛得知正元的真實身分時，金海淑與兒時好友周專務之間，究竟誰來繼承醫院呢？而到了告別式現場金海淑遠遠看到周專務，自言自語說了一句：「看來是瘋了，他怎麼會出現在這？」，觀眾可能覺得金海淑在暗指他厚臉皮，不過其實在韓國人的想法並非如此。
原來周專務在劇中，有一位臥病在床的太太（在第二集也過世了），在習俗上有些韓國人認為，家中有病人是不適合去參加別人的告別式的，所以金海淑這句話其實並沒有任何惡意。
＃雙胞胎登場：潤福與弘道
這對龍鳳雙胞胎的登場帶來相當多趣事，當然聽了他們當醫師的動機也大概猜得到可能與頌和有關。不過其中一段由涂載河（丁文晟飾）與他們的對話不知道大家聽懂了嗎？
其實有些朋友已經知道了，這對雙胞胎的名字由來是韓國很有名的兩位畫家，金弘道以及申潤福兩位，韓劇《風之畫師》也曾演出過這畫家的故事。雙胞胎弟弟先說出自己的名字叫弘道，涂醫師就說：「那你在課堂上一定有摔角？興趣是練習毛筆？」這句話可能讓觀眾們覺得摸不著頭緒，但是請看以下金弘道的畫作你就會明白了。
另外雙胞胎姊姊又補充了「我的名字叫潤福。」，所以這時涂醫師才會說：「別逗大人玩喔！」
＃我的孩子是BTS還是Blackpink？
韓國人在孕期20周以前，醫師是不公開寶寶的性別的，甚至有些醫師連道出生前都不太願意特別公開。不過有些媽媽難免好奇，劇中一位媽媽就問了婦產科亨碩說：「我的孩子是BTS還是Blackpink？」碩亨想了一下說：「Sharp（S#arp）」孕婦一臉狐疑，後來他又補充「ZAM」，護士們看孕婦還是沒反應，只好補充說：「就說是樂童音樂家吧！」以下就是碩亨所說的團體。
這其實也是時代的鴻溝，碩亨所提的其實也都是1990年代的男女混合團體，但是這位孕婦非常年輕，完全聽不懂意思，只有最近大家熟知的樂童，終於就懂了吧！但因為樂童音樂家跟BTS與Blackpink還是在外型上有所差異，所以可看到那位孕婦的表情有些許無奈。
照片：《機智醫生生活》截圖，tvN
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