[微雷]《机智医生生活》剧中韩国人才知道的TMI？

《机智医生生活》可说是非常适合一再重刷的韩剧，除了剧中所有人的个性非常鲜明，也可以从小动作看出每一个人情感表达，剧情让人又笑又感动以外，有哪些小地方是韩国人才知道的呢？
＃金海淑在告别式：「他怎么会出现在这？」
第一集在大家刚得知正元的真实身分时，金海淑与儿时好友周专务之间，究竟谁来继承医院呢？而到了告别式现场金海淑远远看到周专务，自言自语说了一句：「看来是疯了，他怎么会出现在这？」，观众可能觉得金海淑在暗指他厚脸皮，不过其实在韩国人的想法并非如此。
原来周专务在剧中，有一位卧病在床的太太（在第二集也过世了），在习俗上有些韩国人认为，家中有病人是不适合去参加别人的告别式的，所以金海淑这句话其实并没有任何恶意。
＃双胞胎登场：润福与弘道
这对龙凤双胞胎的登场带来相当多趣事，当然听了他们当医师的动机也大概猜得到可能与颂和有关。不过其中一段由涂载河（丁文晟饰）与他们的对话不知道大家听懂了吗？
其实有些朋友已经知道了，这对双胞胎的名字由来是韩国很有名的两位画家，金弘道以及申润福两位，韩剧《风之画师》也曾演出过这画家的故事。双胞胎弟弟先说出自己的名字叫弘道，涂医师就说：「那你在课堂上一定有摔角？兴趣是练习毛笔？」这句话可能让观众们觉得摸不著头绪，但是请看以下金弘道的画作你就会明白了。
另外双胞胎姊姊又补充了「我的名字叫润福。」，所以这时涂医师才会说：「别逗大人玩喔！」
＃我的孩子是BTS还是Blackpink？
韩国人在孕期20周以前，医师是不公开宝宝的性别的，甚至有些医师连道出生前都不太愿意特别公开。不过有些妈妈难免好奇，剧中一位妈妈就问了妇产科亨硕说：「我的孩子是BTS还是Blackpink？」硕亨想了一下说：「Sharp（S#arp）」孕妇一脸狐疑，后来他又补充「ZAM」，护士们看孕妇还是没反应，只好补充说：「就说是乐童音乐家吧！」以下就是硕亨所说的团体。
这其实也是时代的鸿沟，硕亨所提的其实也都是1990年代的男女混合团体，但是这位孕妇非常年轻，完全听不懂意思，只有最近大家熟知的乐童，终於就懂了吧！但因为乐童音乐家跟BTS与Blackpink还是在外型上有所差异，所以可看到那位孕妇的表情有些许无奈。
照片：《机智医生生活》截图，tvN
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