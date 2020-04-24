2PM五年前歌曲《My House》突然逆袭！佑荣笑说：「忍不住一直看留言」

留言中那些话真的说出大家心声啊！
2PM成员Jun. K、Nichkhun和佑荣本月22日进行了一次V LIVE直播，与粉丝聊天、分享近况，期间提到最近《My House》逆袭一事，难掩开心之情。 Nichkhun说：「《My House》最近获得好多反响，真的很感谢。 」佑荣也开心地说：「逆袭之后忍不住一直看留言评论。 」
佑荣接著说：「不久前出演JTBC《认识的哥哥》时我说最近很多20代、30代粉丝喜欢我吗，然后就看到不少留言说，10代也有很多粉丝。 借这个机会想对大家说一声感谢。 不过《My House》这首歌确实很棒哦！」
而为这首歌作词作曲的Jun.K则谦虚地说：「2PM的性感让这首歌更有生命力，每个表情都很棒。 」Nichkhun还说：「如果回归的话，一定会表演《My House》的舞台！」获得粉丝一片欢呼~
《My House》是2PM在2015年发行的歌曲，表达男生被异性强烈吸引的感受，成员们性感的声线和身姿十分突出，比起五年前，反而是最近在YouTube等网路平台上更受瞩目。 佑荣出演《认哥》时就有提到相关留言，让人笑翻：「小时候不懂事，不知道肌肉派2PM的好......」、「还在的时候应该对他们好一点来的...... 回来吧...... 我现在赚钱了......」、「2PM真的超赞...... 难怪当时的20代女生为什么为这支野兽派爱豆疯狂」。
所以2PM什么时候回归呢? 有人表示即使把《My House》当做新歌再上一遍打歌节目也不介意哦XD
（图源：2PM V LIVE，Nichkhun IG）
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