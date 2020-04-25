尹燦榮＆朴智厚有望攜手喪屍新作：《現在我們學校》

繼《屍戰朝鮮》，又要推出喪屍題材作品，但這次時空背景改成現代高中！
Netflix即將推出的原創電視劇《現在我們學校》，改編自同名19禁人氣網漫。劇情描述喪屍病毒在一所高中校園蔓延開來，高中生們為了求生存而積極對抗染病的喪屍群。
目前已有相關人士透露將由尹燦榮主演。現年19歲的尹燦榮為童星出身，經常飾演電視劇男主角的少年時期，直至2018年主演電影《成為母親之後》，2019年主演電視劇《17歲的條件》與電影《孩子們，你們並不壞》，目前擔任配角的電視劇《無人知曉》這禮拜剛迎來結局。
有望與尹燦榮攜手演出的朴智厚現年16歲，2019年主演電影《蜂鳥》（台譯：我們與愛的距離）受到盛讚，囊括海內外不少獎項，包括韓國影評協會獎女子新人獎、倫敦亞洲電影節新人獎與翠貝卡國際電影節女演員獎。
《現在我們學校》將由電影《完美的他人》（台譯：親密陌生人）李在奎導演執導，由《致親愛的法官大人》千成日作家執筆，預計在選角完成後開始進行拍攝。
（圖：Snowball Entertainment、《蜂鳥》海報、《現在我們學校》、BH Entertainment）
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