尹灿荣＆朴智厚有望携手丧尸新作：《现在我们学校》

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继《尸战朝鲜》，又要推出丧尸题材作品，但这次时空背景改成现代高中！

Netflix即将推出的原创电视剧《现在我们学校》，改编自同名19禁人气网漫。剧情描述丧尸病毒在一所高中校园蔓延开来，高中生们为了求生存而积极对抗染病的丧尸群。



目前已有相关人士透露将由尹灿荣主演。现年19岁的尹灿荣为童星出身，经常饰演电视剧男主角的少年时期，直至2018年主演电影《成为母亲之后》，2019年主演电视剧《17岁的条件》与电影《孩子们，你们并不坏》，目前担任配角的电视剧《无人知晓》这礼拜刚迎来结局。



有望与尹灿荣携手演出的朴智厚现年16岁，2019年主演电影《蜂鸟》（台译：我们与爱的距离）受到盛赞，囊括海内外不少奖项，包括韩国影评协会奖女子新人奖、伦敦亚洲电影节新人奖与翠贝卡国际电影节女演员奖。



《现在我们学校》将由电影《完美的他人》（台译：亲密陌生人）李在奎导演执导，由《致亲爱的法官大人》千成日作家执笔，预计在选角完成后开始进行拍摄。

（图：Snowball Entertainment、《蜂鸟》海报、《现在我们学校》、BH Entertainment）

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