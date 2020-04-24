IU 热门歌曲疑似被抄袭，帮 feat. 歌手陈零九回应：我是支持MV下架的

有些网友真的是在道德绑架了…，一有机会就当键盘魔人。（无言）
在前几天台湾艺人豆豆新歌 MV 疑似抄袭 IU 的热门曲《Palette》引发粉丝不满的新闻越演越烈，连同帮 feat. 的歌手陈零九也受到波及。
*不知此事件起因的读者们，可按此新闻连结先了解发生了什么事。
而在 23 日的凌晨，陈零九在 IG 上 po 出网友留言，并以长文回应此事。
「不知不觉社会责任感又更重了一些，前几天不讲些什么，只是觉得所有人都在情绪上，没有办法理性的讨论这件事，身为一个创作者以及他们的朋友来讲，这真是我最不想见到的发展，我是支持MV下架的，而这几天我与他们两位是有联系的，他们两位都不好受，我也对他们讲的很直接，不管是从一开始的影像拍摄到后面的危机处理，我都跟他们表示了我的看法。
而身为一个创作者的身份我想说：
创作大多是从模仿开始的，但有没有吸收内化那是另一回事，至於有没有抄袭，我相信大家心底都有一把尺，我也不多提了，但里面还是有一些关於狼人杀的小巧思在里面，只是当事件爆发后，或许这些都不重要了。
身为一个朋友我想说
承认错误以及面对自己是成长必经的过程，从最开始的影像后制到第一时间的危机处理，坦白说，真的处理得非常不恰当，太多状况其实是可以避免掉的，这几天我也跟其他创作者交流了很多意见，对於这件事也不可能不闻不问，只是不太想鲁莽的发言，也希望大家能理性看待这件事，不要有太多没必要的言论跟人身攻击，相信这件事对他们是非常深刻的震撼教育，也希望未来他们都可以继续创作。
身为一个feat的歌手我想说（摊手） 」
（图：diegodtk09．IG／MV 截图）
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