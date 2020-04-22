《Running Man》句子接龍：梁世燦自爆有女友！李到晛一語驚人引全場爆笑XD

這一段真的太好笑了～，大家有看這一集了嗎？
上週日播出的《Running Man》（4月19日EP.499）中，邀請到了盧士燕、曹世鎬、洪真英、李到晛、路雲等五位嘉賓出演，分成「搞笑藝人」、「歌手」、「演員」三個隊伍。
而在「句子接龍」的小遊戲進行中時，盧士燕前輩造了一句：「好的是愛情」，梁世燦自爆說了一句：「愛情是我的女友。」讓全場震驚，居然直接公開戀愛～。
身為關係很親近的哥哥金鍾國默默接了一句：「這事等一下再說。」李光洙也接著說：「怎麼突然就發送（愛的）影片留言啊！」只是為了遊戲才編的一句話，瞬間就鬧大啦！XDDD
接著遊戲進行下去，換李到晛要接「我的女友」這個句子，李到晛接著說：「我的女友是世燦哥的女友。」結果現場又爆炸了！瞬間變成狗血電視劇。
梁世燦：「你什麼情況，你們兩個瞞著我聯絡嗎？」李到晛也玩笑地回說：「我胡亂說的，對不起。」一語驚人引發全場爆笑啊～！XD
▼此片段：
Yang Se Chan x Lee Do Hyun funny moments#RunningMan #런닝맨 #이도현 #양세찬 pic.twitter.com/f6FL4s5qh1— Nino19601 (@Nino19601) April 19, 2020
有興趣的讀者們，可以回看這一集節目喔。
（圖：愛奇藝／《Running Man》）
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