《Running Man》句子接龍：梁世燦自爆有女友！李到晛一語驚人引全場爆笑XD

《Running Man》句子接龍：梁世燦自爆有女友！李到晛一語驚人引全場爆笑XD

綜藝   2020年4月22日   星期三09:30   MiJimin   14

這一段真的太好笑了～，大家有看這一集了嗎？

上週日播出的《Running Man》（4月19日EP.499）中，邀請到了盧士燕、曹世鎬、洪真英、李到晛、路雲等五位嘉賓出演，分成「搞笑藝人」、「歌手」、「演員」三個隊伍。

而在「句子接龍」的小遊戲進行中時，盧士燕前輩造了一句：「好的是愛情」，梁世燦自爆說了一句：「愛情是我的女友。」讓全場震驚，居然直接公開戀愛～。

身為關係很親近的哥哥金鍾國默默接了一句：「這事等一下再說。」李光洙也接著說：「怎麼突然就發送（愛的）影片留言啊！」只是為了遊戲才編的一句話，瞬間就鬧大啦！XDDD

接著遊戲進行下去，換李到晛要接「我的女友」這個句子，李到晛接著說：「我的女友是世燦哥的女友。」結果現場又爆炸了！瞬間變成狗血電視劇。

梁世燦：「你什麼情況，你們兩個瞞著我聯絡嗎？」李到晛也玩笑地回說：「我胡亂說的，對不起。」一語驚人引發全場爆笑啊～！XD

▼此片段：

有興趣的讀者們，可以回看這一集節目喔。

（圖：愛奇藝／《Running Man》）

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留言/評論
  • Phoenix Weng
    李道硯太可愛了，而且一心想拿獎品回家給媽媽😄
    1小時前
  • 郑彩蓉
    笑死了，running man很久都沒有這種爆笑的畫面了
    1小時前
  • Wu Lok Yan
    他的鏡頭我重覆看了十多遍😂😂😂
    1小時前
  • Chang Ya Chun
    最後抽獎品那邊才是笑到一個美丁美噹
    39分前
  • Hong Jingwen
    哈哈哈
    1小時前
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