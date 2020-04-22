《Running Man》句子接龙：梁世灿自爆有女友！李到晛一语惊人引全场爆笑XD

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这一段真的太好笑了～，大家有看这一集了吗？

上周日播出的《Running Man》（4月19日EP.499）中，邀请到了卢士燕、曹世镐、洪真英、李到晛、路云等五位嘉宾出演，分成「搞笑艺人」、「歌手」、「演员」三个队伍。

而在「句子接龙」的小游戏进行中时，卢士燕前辈造了一句：「好的是爱情」，梁世灿自爆说了一句：「爱情是我的女友。」让全场震惊，居然直接公开恋爱～。



身为关系很亲近的哥哥金钟国默默接了一句：「这事等一下再说。」李光洙也接著说：「怎么突然就发送（爱的）影片留言啊！」只是为了游戏才编的一句话，瞬间就闹大啦！XDDD



接著游戏进行下去，换李到晛要接「我的女友」这个句子，李到晛接著说：「我的女友是世灿哥的女友。」结果现场又爆炸了！瞬间变成狗血电视剧。



梁世灿：「你什么情况，你们两个瞒著我联络吗？」李到晛也玩笑地回说：「我胡乱说的，对不起。」一语惊人引发全场爆笑啊～！XD



▼此片段：

有兴趣的读者们，可以回看这一集节目喔。

（图：爱奇艺／《Running Man》）

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