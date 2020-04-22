【有片】太過分了！一個國家電視台竟然在新聞裡這樣編排BTS和IU，粉絲氣炸刷屏要求道歉

【有片】太過分了！一個國家電視台竟然在新聞裡這樣編排BTS和IU，粉絲氣炸刷屏要求道歉

明星   2020年4月22日   星期三09:12   Rui   3

韓國三大台之一的MBC電視台因合成照點燃了防彈少年團和IU的粉絲的怒火，雙方粉絲要求電視台道歉。

日前，MBC新聞裡報導了關於「Deepfake」的內容，「Deepfake」是一種人工智慧基礎的人物圖像合成技術，俗稱「換臉」。 有網友將防彈少年團成員和成龍的臉進行合成，還把Robert Downey Jr.的臉合成到了IU臉上，MBC在毫無馬賽克處理的情況下就將相關畫面放到了新聞中。 接著，新聞裡又指出該換臉技術多被用來製作淫穢片，韓國娛樂圈內就有100多名明星中招。

新聞播出後就引來大批ARMY和IU粉絲的不滿，ARMY們甚至將「MBC_合成_道歉」刷上SNS韓國趨勢第一進行抗議。 而前不久爆出的「N號房」中也有不法分子利用換臉技術傳播淫穢片，使得不少普通女性都中招。 在這一敏感時期，MBC不僅不以此為戒，卻大喇喇地直接公開相關圖片，這是對藝人們的二次傷害，也難怪會引得粉絲震怒。 作為國家官方電視台把和新聞報導主題絲毫沒有關係的藝人照片配在新聞裡，這一做法實在有失水準。

「圖：MBC截圖」

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留言/評論
  • Summer Liu
    新聞台秀下線嗎?真的是....
    1小時前
  • 林羽瑄
    太過分了吧
    1小時前
  • Greta Wang
    MBC電視台是怎樣啊！兩組藝人的公司快點對電視台提出抗議😤😤😤
    1小時前
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