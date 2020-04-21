GOT7 攜〈DYE〉回歸 橫掃音源榜、showcase 吸引 177 萬人同時觀看！
KPOP 2020年4月21日 星期二12:26 施乃琪
在這次發片前，GOT7 就透露對新專輯〈DYE〉的高度期待，實際發行後果然也沒讓人失望！
GOT7 昨晚發行第 11 張迷年專輯〈DYE〉後，主打歌 “Not by the Moon” 隨即登上 Bugs 和 Soribada 的即時榜首，接著在今天上午獲得泰國、烏克蘭、秘魯⋯⋯等 6 國的 iTunes 歌曲榜冠軍。
不僅如此，專輯〈DYE〉本身也在發行後，陸續登上澳洲、紐西蘭、荷蘭⋯⋯等 40 幾國的 iTunes 專輯榜第一名，刷新了 GOT7 出道以來的最佳紀錄。
而昨晚 GOT7 經由線上直播《GOT7 LIVE PREMIERE》，和全球粉絲即時分享公開關於〈DYE〉的一切，並表演專輯中的 “Aura”、”Love You Better”、主打歌⋯⋯等多首新歌。同時收看這段直播的人數最高一度達到 177 萬人，再度顯示出 GOT7 在海內外的高人氣！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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