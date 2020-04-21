GOT7 携〈DYE〉回归 横扫音源榜、showcase 吸引 177 万人同时观看！
KPOP 2020年4月21日 星期二12:26 施乃琪
在这次发片前，GOT7 就透露对新专辑〈DYE〉的高度期待，实际发行后果然也没让人失望！
GOT7 昨晚发行第 11 张迷年专辑〈DYE〉后，主打歌 “Not by the Moon” 随即登上 Bugs 和 Soribada 的即时榜首，接著在今天上午获得泰国、乌克兰、秘鲁⋯⋯等 6 国的 iTunes 歌曲榜冠军。
不仅如此，专辑〈DYE〉本身也在发行后，陆续登上澳洲、纽西兰、荷兰⋯⋯等 40 几国的 iTunes 专辑榜第一名，刷新了 GOT7 出道以来的最佳纪录。
而昨晚 GOT7 经由线上直播《GOT7 LIVE PREMIERE》，和全球粉丝即时分享公开关於〈DYE〉的一切，并表演专辑中的 “Aura”、”Love You Better”、主打歌⋯⋯等多首新歌。同时收看这段直播的人数最高一度达到 177 万人，再度显示出 GOT7 在海内外的高人气！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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