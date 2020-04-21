韓媒爆料「MONSTA X基賢與宇宙少女苞娜相戀5年」？所屬社已經否認！

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據韓國媒體報導，基賢和苞娜從練習生時期就關係很好、像兄妹一樣，一起為夢想努力，從5年前開始發展成戀人，一直到現在。

兩人的約會方式非常謹慎，不是在新沙洞某個地方就是在基賢的車裡，尤其經常搭乘基賢的高級進口車去兜風。 偶爾還會叫上彼此的朋友一起，毫不在意其他人的視線。

據悉，近日兩人還曾和朋友們一起去濟州島旅遊。

然而報導發出不久後，兩人的所屬社Starship發出聲明否認了這一消息：「基賢和苞娜只是同公司的前後輩。 所謂相戀超過5年、一起旅遊等等都不存在。 」

此外，MONSTA X將於下月11日發行最新迷你專輯《FANTASIA X》。 苞娜是宇宙少女的center兼主唱，2017年曾作為演員出演KBS 2TV金土劇《最佳的一擊》，飾演都惠利一角，去年也出演了SBS綜藝節目《叢林的法則in北馬里亞納群島》。

（圖源：KSD）

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