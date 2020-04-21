《狩獵的時間》訴訟終於落幕，本月23日Netflix上線

電影《狩獵的時間》上映一波三折，目前終於訂定4月23日全球Netflix首播。
《狩獵的時間》最初訂為2月於電影院上映，但由於肺炎疫情影響，上映時間一延再延。3月23日投資發行商Little Big與Netflix聯合發表聲明，宣布《狩獵的時間》4月10日將透過Netflix播映，全球190多個國家可觀賞。此舉卻引發早先合作的海外銷售商Contents panda不滿、認為有雙重合約疑慮，表示早已將電影版權賣向海外30多國，若Netflix堅持上映將嚴重影響其權益。Little Big則反駁Contents panda，認為因肺炎放棄上映的理由為「天然災害」，合約裡明確寫道「天然災害等情況下，雙方均無須承擔責任。」
雙方認知不一的情況下，Contents panda一狀告上法院。4月8日首爾中央地方法院判處Contents panda勝訴，援引Contents panda假處分請求，禁止《狩獵的時間》在全球以電影院、網路、電視等管道放映。4月9日全球Netflix才紛紛宣告《狩獵的時間》暫時無法上線。（圖為台灣Netflix於FB公告）
16日Little Big公開道歉，承認單方面終止了與Contents panda的合約，無視了Contents panda超過一年來海外銷售的貢獻。20日最新消息，目前雙方已達成和解，《狩獵的時間》將於本月23日於Netflix全球同步播出。
播出當晚韓國時間九點，Netflix還會舉行GV（Guest Visit，與觀眾對話），集合尹成賢導演、李帝勳、安宰弘、崔宇植、朴正民、朴海秀以及李東震影評家，談論尚未公開過的電影花絮並回答觀眾們的提問，於韓國Netflix YouTube與Naver V LIVE直播。
（圖：台灣Netflix、Twitter@NetflixKR）
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